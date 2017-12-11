МИД Польши обеспокоен "очередным антипольским инцидентом" в Украине
В МИД Польши назвали "очередным антипольским инцидентом" взрыв автобуса с польскими номерами возле Львова.
Об этом говорится в заявлении МИД Польши.
"Министерство иностранных дел Республики Польша подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря этого года во Львове поврежден польский автобус в результате подрыва взрывчатки, и с беспокойством отмечает очередной антипольский инцидент на территории Украины", - заявили в министерстве.
Согласно сообщению, на эом автобусе путешествовало 23 польских гражданина, среди которых были представители местных органов власти.
Автобус был поврежден на стоянке рядом с отелем. Во время взрыва в нем никого не было, никто не пострадал.
"Власть Украины изучает обстоятельства инцидента; местные органы полиции и прокурртуры расследуют событие. Организатор поездки принял меры по возвращению участников поездки в страну. Они возвращаются в Польшу в компании консула во Львове", - отметили в польском МИД.
Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины считают подрыв автобуса провокацией к приезду в Украину польского президента Анджея Дуды.
Как известно, польский президент Дуда 13 декабря посетит Украину.
"Основной темой переговоров будет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины. Президент Республики Польша встретится с президентом Украины Петром Порошенком, наблюдателями ОБСЕ и представителями ПРООН", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе своего визита в Украину Дуда почтит память убитых НКВД польских солдат, похороненных на Кладбище жертв тоталитаризма в Харькове.
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