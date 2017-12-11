Украина первой начала историю с "черными списками" - посол Польши

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Понедельник, 11 декабря 2017, 04:03

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что начало "черным спискам" положила Украина.

Об этом он сказал в интервью Деловой столице, пишет Лига.net

"Год назад мэра польского города Перемышль Роберта Хому не пустили в Украину. Потом такая же история приключилась с польским профессором из Люблина. Потом последовала ответная реакция с польской стороны, и в Польшу не пустили Святослава Шеремету", - сказал Пекло. 

Дипломат считает, что было бы лучше наладить прямую систему коммуникаций и обсуждать желательность пребывания в стране того или иного гражданина.  

"Потому что такие случаи, как с мэром Перемышля, польским профессором, Шереметой - лишь на руку тем маргинальным элементам, кто хочет испортить отношения между Польшей и Украиной", - подчеркнул посол.

18 ноября в международном пункте пропуска Шегини польские пограничники не пропустили в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету.   

Как известно, в Польше официально начал действовать "черный список" украинцев, созданный из-за противоречий по историческим вопросам.

Темы: Польша
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