Чикагская биржа начала торговать фьючерсами на биткоины, курс достиг $ 17 тыс

613 просмотров
Понедельник, 11 декабря 2017, 05:26

Чикагская биржа опционов (CBOE) провела первые торги фьючерсными контрактами на биткоины, стоимость которых на ближайший месяц достигла  $17 тыс.

Об этом пишет Reuters.

Торги открылись с ценой в $15460 и вначале достигли $17170. Последние указанные данные остановились на $17120, что на $1000 выше цены на Gemini Exchange.

Как известно, биткоин обошел рубль по капитализации.

Ранее сообщалось, что биткоин может снова расколоться.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.

Темы: валюта
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Биткоин для непрофессионального инвестора 7 декабря 2017, 10:30
Официальный курс гривни укрепляется 7 декабря 2017, 09:40
Биткоин обошёл рубль и стал шестой по капитализации валютой мира 6 декабря 2017, 15:14
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Жена Саакашвили: Власти хотят экстрадировать его в Тбилиси
МИД Польши обеспокоен "очередным антипольским инцидентом" в Украине
OVERTIME: Главные экономические новости выходных
Сакварелидзе: Когда Саакашвили изберут меру пресечения, до сих пор не известно
Все новости
здоровье

Украинская йога. Вячеслав Смирнов

здоровье

Не дожить до 60. Почему украинцы умирают рано

интервью

Драматург Наталья Ворожбит: О войне в Украине никто ничего не знает