Нетаньяху назвал условие переговоров с Аббасом по Иерусалиму

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к "мужественным жестам" в отношении палестинцев, тот, в свою очередь, заявил о готовности говорить с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Об этом пишет Reuters.

Во время встречи в Париже, осуждая все террористические акты против Израиля, Макрон заявил Нетаньяху, что он против решения Трампа касательно Иерусалима, которое является "опасной угрозой миру".

"Я попросил премьер-министра Нетаньюху сделать несколько смелых жестов по отношению к палестинцам, чтобы выйти из нынешнего тупика", - сказал он, предположив, что замораживание строительства поселений стало бы первым шагом.

Макрон подтвердил приверженность идее двух государств, как возможного решения для прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Нетаньяху ответил Макрону, что как только палестинцы признают "реальность" того, что Иерусалим был столицей Израиля, это поможет начать мирные усилия.

"Самое важное для мира - это прежде всего признать, что другая сторона имеет право на существование", - сказал он. "Одним из проявлений этого отказа является простой отказ сесть за стол переговоров с Израилем".

"Вот этот жест, который я предлагаю ... мистеру Аббасу сесть и договориться о мире. Это жест для мира. Ничто не может быть проще", - сказал он, имея в виду президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп несмотря на предостережения мирового сообщества принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Решение Трампа привело к демонстрациям на палестинских территориях. В результате удара израильской авиации в Секторе Газа погибли двое палестинцев.