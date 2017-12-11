Сутки в АТО: 35 обстрелов, пострадали 5 бойцов ВСУ
За минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили легкие ранения, еще один получил боевую травму.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров.
На Луганском направлении враг активизировался с наступлением сумерек. Из минометов различных типов противник неоднократно вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе Трехизбенки, Крымского, Новотошковского, Майского и Зайцевого.
Кроме того, около этих населенных пунктов, а также недалеко от Лозового, Новоалександровки, Светлодарска и Луганского оккупанты интенсивно применяли гранатометы различных типов и легкое пехотное вооружение.
На Донецком направлении эпицентром противостояния остаются окраины Авдеевки. В частности, более трех десятков мин 82-го калибра в вечернее время захватчики выпустили по позициям ВСУ вблизи шахты Бутовка.
Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали защитников Каменки, Авдеевки и Красногоровки. А на Приазовье из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Старогнатовки.
"В случаях, когда обстрелы противника представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, они отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.
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