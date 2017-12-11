Сутки в АТО: 35 обстрелов, пострадали 5 бойцов ВСУ

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Понедельник, 11 декабря 2017, 07:32

За минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили легкие ранения, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров.

На Луганском направлении враг активизировался с наступлением сумерек. Из минометов различных типов противник неоднократно вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе Трехизбенки, Крымского, Новотошковского, Майского и Зайцевого.

Кроме того, около этих населенных пунктов, а также недалеко от Лозового, Новоалександровки, Светлодарска и Луганского оккупанты интенсивно применяли гранатометы различных типов и легкое пехотное вооружение.

На Донецком направлении эпицентром противостояния остаются окраины Авдеевки. В частности, более трех десятков мин 82-го калибра в вечернее время захватчики выпустили по позициям ВСУ вблизи шахты Бутовка.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали защитников Каменки, Авдеевки и Красногоровки. А на Приазовье из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Старогнатовки.

"В случаях, когда обстрелы противника представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, они отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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