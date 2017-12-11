Кличко об уборке Киева от снега: Это неприемлемо

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Понедельник, 11 декабря 2017, 10:35

Мэр Киева Виталий Кличко остался недоволен результатами проверки уборки Облонского района от снегопада.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Отмечается, что поздно вечером 10 декабря мэр проверил, как коммунальщики чистят дороги и тротуары города и без предупреждения заехал на некоторые дорожно-эксплуатационные управления.

"В Оболонском ДЭУ увидел такую ​​картину: спецтехника, которая должна убирать дороги, стоит во дворе. Тракторы, которые должны убирать пешеходные переходы, тротуары, также стоят. Говорят, что нет трактористов. Часть техники, как мне сказали, сломалась, хотя отчитывались, что она готова к зимнему сезону", - возмутился Кличко.

 
Кличко возмутило, что снег идет, а техника стоит
Фото пресс-службы мэра

Он добавил, что 11 декабря проведет совещание, где будет "разбираться с этой ситуацией".

"Потому что то, что в некоторых ДЭУ стоит без дела техника, которая должна убирать улицы, - это неприемлемо. Нам надо систематизировать работу в "Киевавтодоре", чтобы нареканий не было", - отметил Кличко.

По данным КК "Киевавтодор", этой ночью киевские улицы убирали 313 единиц спецтехники.

 
Фото КК "Киевавтодор" 

В то же время по состоянию на 10 утра, город стоит в пробках.

 
скриншот с Google-карты пробок  

Столичные жители сообщают, что дороги расчищены, но тротуары во льду – ходить по ним сложно.

11 декабря в Киеве ожидается дождь со снегом, порывы ветра 15-20 м/с, гололедица.

В связи с этим Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, отказаться от рискованного маневрирования, осторожно проезжать пешеходные переходы.

Пешеходам советуют ходить не спеша, на слегка расслабленных и согнутых в коленях ногах, не держать руки в карманах; быть внимательными на тротуаре, так как автомобиль может занести, или водитель может вовремя не затормозить.

Темы: Киев Кличко
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