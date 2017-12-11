Оккупанты снова задержали крымского татарина

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Понедельник, 11 декабря 2017, 11:01

В оккупированном Россией Крыму новое задержание – доставлен в отделение "полиции" крымский татарин Рустем Османов.

Об этом сообщает в Facebook группа "Крымская солидарность".

Около часа назад поступило сообщение от матери Османова, проживающего в Бахчисарае, о том, что неизвестные люди приехали и увезли его в неизвестном направлении.

Позднее активисты выяснили, что он доставлен в местное "райотделение внутренних дел".

"Вместе с ним его отец. Причины его задержания выясняются", - говорится в сообщении.

По информации метери, уже в понедельник в отношении Османова состоится суд.

"Почему, я не знаю. Он никогда ничего не нарушал, примерный вообще", - сказала она.

 
Рустем Османов с детьми

Как известно из исследования экспертов Крымской правозащитной группы, с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы на полуострове в рамках политически мотивированных уголовных дел.

Украинская правда
Темы: Крым крымские татары оккупация чрезвычайное происшествие
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