Оккупанты снова задержали крымского татарина
В оккупированном Россией Крыму новое задержание – доставлен в отделение "полиции" крымский татарин Рустем Османов.
Об этом сообщает в Facebook группа "Крымская солидарность".
Около часа назад поступило сообщение от матери Османова, проживающего в Бахчисарае, о том, что неизвестные люди приехали и увезли его в неизвестном направлении.
Позднее активисты выяснили, что он доставлен в местное "райотделение внутренних дел".
"Вместе с ним его отец. Причины его задержания выясняются", - говорится в сообщении.
По информации метери, уже в понедельник в отношении Османова состоится суд.
"Почему, я не знаю. Он никогда ничего не нарушал, примерный вообще", - сказала она.
Как известно из исследования экспертов Крымской правозащитной группы, с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы на полуострове в рамках политически мотивированных уголовных дел.
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