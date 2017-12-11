Путин приказал начать вывод войск из Сирии

4523 просмотра
Понедельник, 11 декабря 2017, 12:07

Президент России Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии.

Об этом он заявил во время визита на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает "Интерфакс".

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин.  

Отмечается, что на авиабазе президента РФ встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.

Дополняется…

Темы: Путин Сирия Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россия отказалась передать Украине политзаключенного Выговского 7 декабря 2017, 22:58
Чийгоз и Умеров подают в суд на администрацию Путина 7 декабря 2017, 12:50
Главные новости дня – за 60 секунд 6 декабря 2017, 20:29
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Коррупционный жиробас" Порошенко: Курченко о связи с Саакашвили
Саакашвили в суде: Я не задержанный, я военнопленный
Путин приказал начать вывод войск из Сирии
Суд ждет Авакова и Яценюка на заседании о госизмене Януковича
Все новости
социум

Украинцы собирают деньги на реставрацию Подгорецкого замка

репортаж

Зачем 19-летний парень работает воспитателем в детском саду

интервью

Драматург Наталья Ворожбит: О войне в Украине никто ничего не знает