Путин приказал начать вывод войск из Сирии

Президент России Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии.

Об этом он заявил во время визита на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает "Интерфакс".

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин.

Отмечается, что на авиабазе президента РФ встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.

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