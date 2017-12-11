В штабе АТО уточнили, где пострадали 5 военных

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Понедельник, 11 декабря 2017, 13:18

В воскресенье в зоне проведения антитеррористической операции 5 военных получили ранения и травмы.

Об этом сообщил на брифинге 11 декабря спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"В результате вражеских обстрелов под Авдеевкой двое наших защитников получили ранения. Еще трое украинских военнослужащих в районе Песков и Лозового получили контузии", – отметил он.

"Все бойцыв было оперативно эвакуированы в военные мобильные госпитали, где им  предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", - добавил он.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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