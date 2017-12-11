Через год зарплата украинцев может подскочить на треть – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует повышение средней зарплаты в 2018 году на 35%.

Об этом он заявил в понедельник во время встречи с региональными СМИ, передает пресс-служба Кабмина.

По словам Гройсмана, правительство заложило на следующий год минимальную зарплату в 3723 гривен. "Далее будем смотреть, если экономика позволит - будем поднимать", - отметил он.

"Но еще один вопрос - довести среднюю зарплату в стране в 2018 году до 10 тысяч гривен - при таком же курсе и ценах, как сегодня. Сегодня у нас 7400 гривен. Думаю, к концу следующего года можем выйти на 10 тысяч", - добавил премьер-министр.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявил, что со следующего года планирует повысить минимальную заработную плату в Украине до 4100 гривен.