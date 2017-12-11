Почти 80% россиян хотят "сильной руки" – соцопрос

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Понедельник, 11 декабря 2017, 14:14

Большинство россиян не отрицают необходимости в определенное время сосредоточить всю полноту власти в одних руках для решения стоящих перед страной задач.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на данные "Левада-центра".

Так, 38% респондентов считают, что "в жизни бывают ситуации (например, сейчас), когда в стране необходимо сосредоточить власть в одних руках" (46% в марте 2014 года), а 40% уверены, что российскому народу "всегда нужна сильная рука" (в 2014 году – 31%).

Против этого категорически выступают 17% россиян, которые не хотят допустить, чтобы власть была отдана в руки одного человека.

 

По данным опроса социологов, основная заслуга за экономические успехи России, рост благосостояния населения, по мнению большинства россиян, принадлежит президенту Владимиру Путину (61%). Реже они говорят о причастности к этому правительства РФ (21%) и премьера Дмитрия Медведева (12%).

В то же время ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни респонденты склонны делить между Путиным (49%), правительством (45%) и Медведевым (30%).

Опрос был проведен методом личного интервью 24-28 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов Российской Федерации.

Темы: Росcия
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