Сущенко разрешили позвонить родным – адвокат

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Понедельник, 11 декабря 2017, 15:12

Журналист "Укринформа" Роман Сущенко, арестованный в Москве, получил право на 20-минутный звонок родным.

Об этом рассказал адвокат Сущенко Марк Фейгин, сообщает "Укринформ".

"Роман Сущенко получил разрешение на 20-минутный звонок родным. Он может сам выбрать, кому звонить – матери и отцу или жене и детям", - сказал Фейгин.

Адвокат добавил, что сейчас также ведутся переговоры о праве на свидание с родственниками до начала суда.

"И еще новость. Я получил из посольства Франции ряд подтверждений, что там внимательно следят за ходом "дела Сущенко"", - сообщил Фейгин.   

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Темы: Сущенко политзаключенные Росcия
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