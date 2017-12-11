На Манхэттене в Нью-Йорке произошел выбыл
В Нью-Йорке на Манхэттене в районе пересечения сорок второй улицы и восьмой авеню произошел взрыв в метро.
Об этом сообщает Департамент полиции Нью-Йорка в Twitter.
"Причины происшествия неизвестны. В настоящее время проводится эвакуация пассажиров и персонала нескольких близлежащих станций метрополитена. Это предварительная информация", - говорится в сообщении.
Позже правоохранители уточнили, что задержан один подозреваемый.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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