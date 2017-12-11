ГПУ обжалует решение суда по скандальному ректору

Генеральная прокуратура обжалует решение суда по делу экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова".

"Я не согласен с делом ректора Мельника. У нас есть доказательства. Что он давал указания свидетелям о том, чтобы приватизировать в пользу его семьи 4 тысячи квадратных метров, но суд его освободил. Мы пойдем в апелляцию. И я уверен, что у нас есть аргументы, чтобы Апелляционный суд определил ему наказание", подчеркнул Луценко.

В июле 2013 года Мельник был задержан сотрудниками милиции в собственном кабинете при получении взятки. 7 августа на него надели специальный браслет, который позволяет отслеживать все перемещения арестованного. В ночь на 9 августа Мельник снял браслет и исчез в неизвестном направлении, а затем нашелся в США.

После победы Майдана экс-ректор вернуся в Украину.

В июле 2015 года Мельнику предъявили новое подозрение в другом деле о хищении.

11 декабря 2017 года суд признал его невиновным и оправдал.

Мария Думанска, УП