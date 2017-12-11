ОБСЕ за выходные зафиксировала почти 1150 взрывов на Донбассе

466 просмотров
Понедельник, 11 декабря 2017, 23:35

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 8 декабря по 19:30 10 декабря зафиксировала почти 1150 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 11 декабря.

"В период с вечера 8 к вечеру 9 декабря в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 240 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 560 взрывов", - сообщили наблюдатели.

"С вечера 9 к вечеру 10 декабря, по наблюдениям СММ, количество нарушений режима прекращения огня, так же как и взрывов (ориентировочно 860), возросла, если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в отчете.

"В период с вечера 8 к вечеру 9 декабря в Луганске области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 40 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 70 взрывов", - отметили в ОБСЕ .

"С вечера 9 к вечеру 10 декабря Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, и за предыдущие сутки, одновременно зафиксировав меньше взрывов", - подчеркнули в организации.

Темы: ОБСЕ АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В ОБСЕ опровергли заявления ОРДО об обстрелах фосфорными снарядами 10 декабря 2017, 17:58
Боевики сказали, когда откроют КПВВ "Станица Луганская" 10 декабря 2017, 14:54
ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество нарушений режима "тишины" 10 декабря 2017, 03:25
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ОБСЕ за выходные зафиксировала почти 1150 взрывов на Донбассе
Генпрокуратура обжалует решение суда по Саакашвили
Главные новости дня – за 60 секунд
Суд отказался арестовывать Саакашвили
Все новости
тест

Какой вы коррупционер?

Фото

Улыбнитесь: рождественская елка может быть и такой...

репортаж

Зачем 19-летний парень работает воспитателем в детском саду