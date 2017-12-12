Минобразования разработало три модели обучения для нацменьшинств

Министерство образования и науки разработало три модели использования языков нацменьшинств в образовательном процессе, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

По словам МОН, в законе о среднем образовании пропишут все три модели обучения в школах с языками нацменьшинств для учета образовательных потребностей детей разных национальных общин.

Первая модель предусматривает преподавание на языке меньшинства всех предметов с 1 по 11 (12) класс наряду с украинским языком для уязвимых языков. Это языки нацменьшинств, которые не имеют собственного государства для развития терминологии, а также тех, которые не живут в среде собственного языка. Например, для крымских татар.

Вторая модель рассчитана на преподавание для национальных общин, язык которых относится к языкам Европейского Союза. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может иметь два варианта.

Меньшинства, язык которых относится к славянской языковой группе, и проживающие в основном украиноязычной среде (например, поляки, словаки, болгары), смогут полностью учиться на родном языке в детском саду и начальной школе, одновременно изучая украинский. С 5-го класса будут постепенно вводиться предметы на украинском языке преподавания. Их доля будет увеличиваться и пропорционально расти до старшей школы.

Представители неславянской языковой группы, которые обычно проживают в среде родного языка (румыны и венгры) будут иметь больше времени на переход на изучение предметов на украинском, а процент таких дисциплин будет меньше. В МОН объяснили, что им гораздо сложнее изучать украинский язык, поэтому необходимо больше учебного времени, чтобы достичь должного языкового уровня для изучения других предметов на государственном языке.

Третья модель касается нацменьшинств, язык которых относится к одной и той же, что и украинский язык, языковой семье, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Эти ученики будут переходить на обучение предметов на украинском сразу после 5-го класса. При этом в школе продолжат преподавать русский язык как предмет.

Как известно, 11 декабря, Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.