Закон об образовании: ЕС ожидает от Киева полного выполнения рекомендаций "Венецианки"

188 просмотров
Вторник, 12 декабря 2017, 04:35

В Европейском Союзе ожидают, что Украина в полной мере учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич, передает УНИАН.

"Рекомендации Венецианской комиссии должны быть учтены в полной мере, как обязалась Украина. Это должно проходить недискриминационнім путем, в диалоге с национальными меньшинствами и другими заинтересованными сторонами, для постепенной реформы должно быть предоставлено больше времени", - подчеркнула пресс-секретарь.

"Мы готовы помочь Украине в реализации этих рекомендаций и в проведении общей реформы в сфере образования", - подчеркнула Косьянчич.

Как известно, 11 декабря Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.

Темы: ЕС Украина образование
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ЕС усиливает торговую защиту: что нужно учесть Украине 11 декабря 2017, 12:00
За полгода безвизом воспользовались 355 тысяч украинцев 11 декабря 2017, 10:32
Украинца избрали главой подразделения Венецианской комиссии 9 декабря 2017, 14:36
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Закон об образовании: ЕС ожидает от Киева полного выполнения рекомендаций "Венецианки"
Минобразования разработало три модели обучения для нацменьшинств
Минюст: Обыск НАБУ ставит под угрозу иск против "Роснефти" в ЕСПЧ
ОБСЕ за выходные зафиксировала почти 1150 взрывов на Донбассе
Все новости
тест

Какой вы коррупционер?

made in..?

Украинец основал стартап по печати домов на 3D-принтере

киев

Новый хаб для IT-проектов, работающих с открытыми данными