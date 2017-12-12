На территории РФ начали блокировать сайт движения "Открытая Россия"

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Вторник, 12 декабря 2017, 05:14

На территории России Роскомнадзор начал блокировать сайт движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

Об этом организация написала на своей странице в Twitter.

Сообщается, что причиной блокировки сайта движения является якобы информация, которая "содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, либо распространение информационных материалов иностранной и международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Как известно, в ноябре Госдума РФ приняла закон, позволяющий Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры немедленно блокировать материалы, которые распространяет иностранная или международная неправительственная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

"Открытая Россия" таковой не является", - заверили в организации.

Темы: Росcия
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