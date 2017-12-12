На территории РФ начали блокировать сайт движения "Открытая Россия"

На территории России Роскомнадзор начал блокировать сайт движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

Об этом организация написала на своей странице в Twitter.

Генпрокуратура заблокировала наш сайт. Причина — «призывы к беспорядкам». Будьте с нами в социальных сетях, будем держать вас в курсе pic.twitter.com/DxK0pLXi6t — Открытая Россия (@openrussia_org) December 11, 2017

Сообщается, что причиной блокировки сайта движения является якобы информация, которая "содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, либо распространение информационных материалов иностранной и международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Как известно, в ноябре Госдума РФ приняла закон, позволяющий Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры немедленно блокировать материалы, которые распространяет иностранная или международная неправительственная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

"Открытая Россия" таковой не является", - заверили в организации.