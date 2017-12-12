Израиль обстрелял сектор Газа

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Вторник, 12 декабря 2017, 06:14

Армия Израиля обстреляла позиции членов палестинского движения Хамас в секторе Газа.

Об этом сообщают вооруженные силы страны в Twitter.

Обстрел провели после обнаружения ракеты, которую выпустили в сторону Израиля с палестинской территории.

Израиль заявляет, что ответственность за запуск ракеты несет Хамас.

Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погиб один человек, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль.

Темы: Израиль
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