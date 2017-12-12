Сутки в АТО: 22 обстрела, пострадавших нет
За прошедшие сутки, 11 декабря, боевики 22 раза нарушили перемирие - ни один боец ВСУ не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Прошлые сутки в районе проведения АТО характеризуются уменьшением количества, но, на некоторых участках линии соприкосновения, увеличением интенсивности обстрелов из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, особенно в вечернее и ночное время", - говорится в заявлении.
На Луганском направлении с наступлением темного времени суток враг активизировался возле населенного пункта Луганское - начиная с 21:00 и почти до полуночи он каждые две минуты вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм по оборонным укреплениям украинских защитников и выпустил в общей сложности почти сто мин.
Также с минометов противник обстреливал защитников Лозового, Крымского и Зайцевого.
Неподалеку Троицкого и Новоалександровки оккупанты обстреливали украинские опорные пункты с БМП и пехотного вооружения.
На Донецком направлении вечером из 120-мм минометов боевики вели огонь возле Водяного, из того же оружия 82-го калибра - рядом с Березовым.
Возле Богдановки российские наемники нарушали перемирие с вооружения БМП и стрелкового оружия.
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