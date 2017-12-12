ЕС: война в Сирии еще продолжается

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Вторник, 12 декабря 2017, 07:07

Верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини прокомментировала заявление президента РФ Путина о выводе российских войск из Сирии.

Об этом сообщает DW.

"Мы очень хорошо знаем, что бои в Сирии продолжаются, а мирные жители страдают от нападений."Привидений" того, что война в Сирии подошла к концу, нет", - отметила Могерини.

"ЕС предоставит финансовые средства на восстановление Сирии только после достижения договоренностей на переговорах в Женеве, которые проходят под эгидой ООН", - добавила она.

Как известно, в понедельник, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии.

"В Сирии созданы условия для политического разрешения кризиса - в свои дома возвращаются беженцы, созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН", - заявил Путин.

Темы: Сирия ЕС
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