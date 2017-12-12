СМИ: Россия оставит в Сирии треть сил, а Трамп готов терпеть Асада

Российская группировка в Сирии будет сокращена более чем наполовину, планируется вывести две трети контингента и техники.

Об этом сказал РБК источник, близкий к Министерству иностранных дел России.



По словам собеседника издания в Минобороны РФ, с количеством выводимой техники и личного состава "пока определяются", но предварительно планируется вывести именно две трети контингента и техники.



11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил российскую военную базу в Хмеймиме и приказал приступить к выводу российской группировки, так как свою задачу она выполнила – и под контролем "Исламского государства" не осталось ни одного населенного пункта.

По словам командующего российской группировкой в Сирии Сергея Суровикина, Сирию покинут 23 российских самолета и два вертолета Ка-52. Кроме того, в Россию вернутся три отряда – специального назначения, военной полиции и центра разминирования, а также военно-полевой госпиталь.

По оценке первого заместителя главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, на вывод личного состава и военной техники потребуется около месяца.

По данным "Коммерсанта", до конца недели с авиабазы Хмеймим в места постоянной дислокации отправятся более 20 российских самолетов.

Основные усилия оставшихся российских войск будут сосредоточены на том, чтобы не позволить боевикам взять реванш.

Источник "Ъ" в органах военного управления говорит, что состав группировки РФ может сократиться до одной самолетной эскадрильи.

В Сирии продолжат полноценно функционировать два военных объекта: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Технику и вооружение, которые используют для их прикрытия, отводить не будут. Там останутся дивизионы зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" (в Хмеймиме и Масьяфе), батарея зенитного ракетного комплекса С-300В4 (прикрывает Тартус), некоторое количество зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и российские беспилотники, с помощью которых мониторят зоны деэскалации в Идлибе, Хомсе, Деръа и Восточной Гуте.

В случае эскалации конфликта или попыток исламистов сгруппироваться российские военные одной лишь поддержкой авиации с Хмеймима не ограничатся. В ход может пойти высокоточное оружие, говорит источник "Ъ", близкий к Генштабу ВС РФ. Те же ракетные корабли Каспийской флотилии в случае необходимости нанесут удар крылатыми ракетами "Калибр-НК".

Между тем, "New Yorker" со ссылкой на чиновников в США и Европе пишет, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готова отказаться от требования отставки сирийского лидера Башара Асада по крайней мере до 2021 года.

Якобы в Вашингтоне пришли к выводу, что провести свободные выборы в Сирии в ближайшее время невозможно.