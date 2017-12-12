На Житомирщине BMW влетел в школьный автобус: 1 погибший, 5 травмированы

В Коростенском районе Житомирской области автомобиль BMW врезался в автобус со школьниками, из-за чего погиб водитель легковушки, учительница и 4 детей получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиция региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:30 на 111 км автодороги Выступовичи - Житомир, вблизи села Веселовка.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля BMW-520, двигаясь в направлении Коростеня, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом ТАТА БАЗ.

В автобусе на момент ДТП находилось 16 детей и 28-летняя учительница местной школы. Ее с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение больницы.

Детям біла оказана медицинская помощь на месте без госпитализации. Впоследствии 4 детей в возрасте 8, 11, 14 и 15 лет, дополнительно обратились за медицинской помощью: у них диагностированы ушибы различных частей тела и назначено амбулаторное лечение.

Водитель "БМВ", житель областного центра, от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).