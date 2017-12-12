В ООН назвали количество мирных граждан, погибших на Донбассе осенью

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с августа по ноябрь 2017 года зафиксировала 15 погибших и 72 раненых среди мирного населения на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на презентацию 20-го доклада ООН по правам человека в Украине.

"В период с 16 августа 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека задокументировало 87 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения на востоке Украины (15 погибших и 72 раненых)", - говорится в докладе.

В документе отмечается, что основными причинами гибели и травм среди гражданского населения были мины, неразорванные снаряды, мины-ловушки и самодельные взрывные устройства, которые стали причиной 59,8% от общего числа смертей и ранений.

Также в ООН сообщают, что за весь период конфликта (14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года) было убито как минимум 2 523 гражданских, из них 1 399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а, кроме того, 149 человек, пол которых неизвестен.

Там добавляют, что 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в следствие падения самолета MH-17, 17 июля 2014 года.



Всего из-за конфликта в регионе ранения получили около 9 тысяч гражданских лиц.



В Миссии призвали стороны придерживаться Минских договоренностей, в частности, отведение тяжелого вооружения и разведение сил и техники.

