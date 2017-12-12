Смерть американского военного во Львове: армия США сообщила детали

4795 просмотров
Вторник, 12 декабря 2017, 11:31

Специалист Национальной гвардии Армии Нью-Йорка Джозеф Нелк, который работал инструктором на Львовщине, ушел из жизни в силу естественных причин, не связанных с его профессиональной деятельностью в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Армии Нью-Йорка.

По данным американских военных, Нелк служил во 2-м батальоне 101-го кавалерийского полка 27-й пехотной бригады. Он был одним из 220 военнослужащих нью-йоркской Нацгвардии, направленных в Украину в составе многонациональной группы инструкторов.

Военный заступил на службу в Национальной гвардии Нью-Йорка в марте 2015 года как скаут кавалерии. Перед этим он прошел специальную подготовку.

Нелк имеет награды - медаль за службу национальной обороне и ленту за достижения во время армейской службы.

Сейчас проводится расследование этого инцидента.

 
Джозеф Нелк
фото dmna.ny.gov

Как сообщалось, 10 декабря на одной из улиц Львова внезапно умер военнослужащий США, который прибыл в командировку на Яворивский учебный полигон.

В ноябре 250 военнослужащих 27-й пехотной бригады боевой группы армии США прибыли на Яворивский полигон для проведения тренировок ВСУ и обмена опытом.

Евгений Кизилов, УП

Темы: США Львов чрезвычайное происшествие армия Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Теракт в Нью-Йорке совершил выходец из Бангладеш, поддерживавший ИГИЛ 12 декабря 2017, 09:58
СМИ: Россия оставит в Сирии треть сил, а Трамп готов терпеть Асада 12 декабря 2017, 09:43
Судья приказала Манафорту не общаться со СМИ после его публикации 11 декабря 2017, 21:18
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Луценко: Воспользуюсь семейным положением для изменения закона о НАБУ
Хроника 12 декабря. Тимошенко бьют в Раде, а судьи накопили миллиард
Закон об образовании: ЕС ожидает от Киева полного выполнения рекомендаций "Венецианки"
Минобразования разработало три модели обучения для нацменьшинств
Все новости
Made in Ukraine

Подарки на Новый год: одежда и украшения made in Ukraine

Фото

"Вики любит памятники": 10 лучших фото достопримечательностей Украины

технологии

Сила интернета: как несуществующий ресторан сделать лучшим в Лондоне