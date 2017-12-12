Смерть американского военного во Львове: армия США сообщила детали

Специалист Национальной гвардии Армии Нью-Йорка Джозеф Нелк, который работал инструктором на Львовщине, ушел из жизни в силу естественных причин, не связанных с его профессиональной деятельностью в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Армии Нью-Йорка.

По данным американских военных, Нелк служил во 2-м батальоне 101-го кавалерийского полка 27-й пехотной бригады. Он был одним из 220 военнослужащих нью-йоркской Нацгвардии, направленных в Украину в составе многонациональной группы инструкторов.

Военный заступил на службу в Национальной гвардии Нью-Йорка в марте 2015 года как скаут кавалерии. Перед этим он прошел специальную подготовку.

Нелк имеет награды - медаль за службу национальной обороне и ленту за достижения во время армейской службы.

Сейчас проводится расследование этого инцидента.

Джозеф Нелк фото dmna.ny.gov

Как сообщалось, 10 декабря на одной из улиц Львова внезапно умер военнослужащий США, который прибыл в командировку на Яворивский учебный полигон.

В ноябре 250 военнослужащих 27-й пехотной бригады боевой группы армии США прибыли на Яворивский полигон для проведения тренировок ВСУ и обмена опытом.

Евгений Кизилов, УП