В Нацполиции назвали количество "пьяных" ДТП в этом году

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Вторник, 12 декабря 2017, 13:30

В Украине за 10 месяцев текущего года произошло 965 дорожно-транспортных происшествий при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения, в которых погибли 86 человек.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос депутата Киевсовета Александра Пабата.

Больше всего "пьяных аварий" зафиксировано в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Черкасской, Черниговской областях и Киеве.

Меньше всего – в Черновицкой, Ровенской и Кировоградской областях.

Всего в этих ДТП пострадало 1314 человек.

 
фото с facebook александра пабата 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество аварий, пострадавших и погибших в них значительно уменьшилось.

Как известно, в июле 2016 года Верховная Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии в три раза – до 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (10 тысяч 200 гривен).

Темы: авария ДТП полиция
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