В Украине в ближайшие дни будет тепло и дождь

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода – ночью до +2°С, днем ​​до +10°С.

Об этом сообщает сайт Укргидромецентра.

13 декабря на западе и севере страны дождь со снегом, ночью +1...+4°С, днем ​​до + 5°С, на остальной территории облачно с прояснением, без существенных осадков, на востоке ночью до +4°С, днем ​​+4...+8°С.

В южной части ночью и утром местами туман. Температура ночью до +5°С, днем ​​до +12°С.

Ветер южный с переходом в западных и северных областях на северный, 5-10 м/с.

В Карпатах 13 декабря прогнозируют сильный дождь и мокрый снег. Температура ночью +2...-3°С, днем ​​+2…+7°С.

В Киеве ночью без осадков, днем ​​снег с дождем.

14 декабря прогнозируют небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на западе, востоке и юге Украины.

На западе ночью от +1 до -1°С, днем ​​до + 4°С, ветер юго-западный 7-12 м/с.

На востоке ночью до +6°С, днем ​​до +9°С, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

На юге дожди, ночью +3...+6°С, днем ​​до +11°С, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Киеве ночью дождь с мокрым снегом, -1...+1°С, днем ​​без осадков, до +3°С, ветер юго-западный 5-10 м/с.