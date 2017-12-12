В Украине в ближайшие дни будет тепло и дождь
В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода – ночью до +2°С, днем до +10°С.
Об этом сообщает сайт Укргидромецентра.
13 декабря на западе и севере страны дождь со снегом, ночью +1...+4°С, днем до + 5°С, на остальной территории облачно с прояснением, без существенных осадков, на востоке ночью до +4°С, днем +4...+8°С.
В южной части ночью и утром местами туман. Температура ночью до +5°С, днем до +12°С.
Ветер южный с переходом в западных и северных областях на северный, 5-10 м/с.
В Карпатах 13 декабря прогнозируют сильный дождь и мокрый снег. Температура ночью +2...-3°С, днем +2…+7°С.
В Киеве ночью без осадков, днем снег с дождем.
14 декабря прогнозируют небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на западе, востоке и юге Украины.
На западе ночью от +1 до -1°С, днем до + 4°С, ветер юго-западный 7-12 м/с.
На востоке ночью до +6°С, днем до +9°С, ветер юго-восточный 5-10 м/с.
На юге дожди, ночью +3...+6°С, днем до +11°С, ветер юго-западный 5-10 м/с.
В Киеве ночью дождь с мокрым снегом, -1...+1°С, днем без осадков, до +3°С, ветер юго-западный 5-10 м/с.
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