Военные подвели итоги осеннего призыва

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Вторник, 12 декабря 2017, 15:03

Военные комиссариаты завершили осенний призыв на военную службу.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"В Украине завершилась призывная кампания "Осень-2017", особенностью которой является дополнительный призыв граждан на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в течение октября-ноября на срочную военную службу были призваны 12 460 мужчин в возрасте от 20-27 лет. Они будут проходить службу во всех регионах Украины, исключая зоны проведения антитеррористической операции.

В частности, в Вооруженные силы направлены 8 360 человек, в Национальную гвардию - 3500, в Государственную специальную службу транспорта – 600. Все они составляют 100% государственного задания.

В то же время, говорят во ВСУ, наблюдалось "около 70% не явки призывников в военные комиссариаты", из которых почти треть находятся в розыске.

"Поэтому согласно законодательству представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно. За уклонение от обязательной службы в армии светит реальный срок заключения - до трех лет", - напоминают военные.

Как сообщалось, 8 августа в Украине стартовал внеочередной призыв в Национальную гвардию.

В Генштабе отметили, что дополнительный призыв проводят в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва.

Украинская правда
Темы: призыв Вооруженные силы армия
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