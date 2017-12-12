Кличко хочет установить флагшток в центре Киева за 47 миллионов

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Вторник, 12 декабря 2017, 15:05

Киевская администрация намерена установить флагшток с самым большим флагом страны в центре города за 47,5 миллиона гривен.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городской власти.

Установить "главный флаг" планируют до августа 2018 году.

"За государственный флаг и наше государство защитники Украины отдают свою жизнь сегодня на Востоке страны. Поэтому не надо спекулировать – нужен нам главный флаг нашего государства или нет. Мы должны установить в Киеве главный державный флаг Украины", - подчеркнул Кличко.

Стальной флагшток высотой 75 м и весом 85 тонн установят на территории музея истории Украины во Второй мировой войне на улице Лаврской, 27. Сам флаг будет иметь размеры 12,5 м х 19 м.

Отмечается, что такое расположение позволит увидеть флаг с почти всех уголков Киева.

Согласно данным системы публичных закупок "Prozorro", на строительство флагштока планируют потратить 47,5 миллиона гривен.

 
Скриншот з сайту prozorro.gov.ua

Как известно, Киевская администрация подала на рассмотрение Киевсовета проект городского бюджета на 2018 год. Депутатам предлагают принять смету Киева с доходами 49,1 миллиарда гривен.

Темы: Киев Кличко
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