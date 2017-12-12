В ГПУ объяснили позицию по Довгому: подозрение нужно доработать

В Генеральной прокуратуре отрицают, что изменили позицию по делу народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого и не видят состава преступления.



Об этом говорится в комментарии, который разместил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.



"Любые заявления о том, что в Генпрокуратуре Украины якобы не видят состава преступления в действиях О.С. Довгого, не соответствуют действительности.



Лысенко отмечает, что Генпрокуратура направила Специализированной антикоррупционной прокуратуре "существенные замечания к подготовленному подозрению народному депутату О.С. Довгому".



"В письме указывалась необходимость устранения ряда неточностей и ошибок в тексте подозрения, а само подозрение должно быть доработано", – говорит пресс-секретарь.



"Указанные замечания касались прежде всего необходимости приведения подозрения в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Никаких вопросов о наличии или отсутствии в действиях О.С. Довгого состава преступления в письме к САП не было", – отметили в ГПУ.



Лысенко также отмечает, что пока в Генеральную прокуратуру доработанный текст подозрения Довгому не поступал.



Как сообщалось, по данным источников "Украинской правды", ГПУ сообщила антикоррупционной прокуратуре письмом за подписью заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, что в деле Довгого "нет состава преступления".