Взрыв в Австрии: стало известно, есть ли пострадавшие украинцы
Как сообщалось, мощный взрыв произошел утром 12 декабря на крупнейшей газораспределительной станции Австрии близ города Баумгартен. После взрыва вспыхнул пожар.
По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, 20 человек незначительные повреждения, состояние одного раненого - очень тяжелое.
Австрия пока прекратила поставки газа через станцию в Баумгартене в другие европейские страны.
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