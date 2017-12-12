Взрыв в Австрии: стало известно, есть ли пострадавшие украинцы

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Вторник, 12 декабря 2017, 15:39

Как сообщалось, мощный взрыв произошел утром 12 декабря на крупнейшей газораспределительной станции Австрии близ города Баумгартен. После взрыва вспыхнул пожар.

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, 20 человек незначительные повреждения, состояние одного раненого - очень тяжелое.

Австрия пока прекратила поставки газа через станцию ​​в Баумгартене в другие европейские страны.

Темы: Австралия газ чрезвычайное происшествие Украина
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