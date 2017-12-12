Подозреваемый в даче взятки НАБУ контрабандист вышел под залог

Бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в даче 800 тысяч долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро, вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен.

Об этом "Українським новинам" сообщил его адвокат Виктор Петруненко.

"Я могу подтвердить, что он уже несколько дней на свободе", – сказал защитник.

Адвокат не уточнил, кто внес залог за его клиента и когда он был внесен.

При этом в адвокатской фирме, которая предоставляет услуги Альперину, агентству сообщили, что залог за Альперина был внесен в начале декабря.