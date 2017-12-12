ГПУ вызвала на допрос 28 декабря экс-министра времен Януковича

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Вторник, 12 декабря 2017, 17:57

Генеральная прокуратура вызывает 28 декабря бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого для проведения следственных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве.

Об этом свидетельствует повестка, обнародованная на сайте Генпрокуратуры.

"Ставицкий Эдуард Анатольевич, в соответствии с требованиями ст 133, 135, ч. 1 ст. 297-5 УК Украины, Вам необходимо прибыть 28 декабря 2017 в 09 ч. 30 мин. к прокурору отдела Генеральной прокуратуры Украины Торопчину Станиславу Олеговичу по адресу: г. Киев, ул. Московская, 8, каб. № 282", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные и иные процессуальные действия в отношении Ставицкого должны вестись в уголовном производстве №42015000000002833 от 25.12.2015 по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 УК Украины в редакции Закона от 05.04.2001) УК Украины.

Как известно, 24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Ставицкого в розыск. Он подозревается в хищении средств в особо крупном размере.

СМИ сообщали, что Ставицкий был в Израиле и сменил фамилию на Розенберг.

В мае 2017 года ГПУ отмечала, что официальный Киев обратился к израильской стороне о передаче Украине бывшего министра энергетики и угольной промышленности.

Украинская правда
Темы: Ставицкий Янукович Генпрокуратура
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