Выборы главы Конституционного суда снова сорваны

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Вторник, 12 декабря 2017, 18:25

Судьи Конституционного суда в очередной раз не смогли выбрать себе голову во время пленарного заседания 12 декабря.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте КС.

"Выборы председателя Конституционного суда Украины не состоялись (не были выдвинуты кандидатуры)", - говорится там.

Также отмечается, что на пленарном заседании во вторник судьи не утвердили и Регламент КС.

В то же время, по информации источника агентства "Укринформ" в КСУ, вопрос избрания председателя был включен в повестку дня в понедельник днем, 11 декабря.

"Еще в конце прошлой недели на сайте Конституционного суда не было никакой информации об избрании председателя. Вопрос включения выборов 12 декабря появилось на сайте только в понедельник в день. Очевидно, желание провести выборы председателя КС возникло спонтанно, поэтому нет ничего удивительного, что оно не реализовалось", - отметил собеседник.

В то же время источник агентства "Українські новини" отмечает, что следующую попытку суд осуществит через месяц.

Согласно законодательству, КС должен был избрать председателя суда до 18 мая 2017 года.

В мае суд не смог на выборах избрать председателя, поскольку претендентам не хватило большинства голосов.

2 ноября выборы главы КС также были сорваны.

В КСУ работает 14 полномочных судей. Для избрания председателя необходимо простое большинство, то есть за кандидата должны проголосовать не менее 8 судей.

Сейчас обязанности председателя КСУ выполняет старший судья по возрасту Кривенко Виктор Васильевич.

В течение 2017 года Конституционный суд принял только одно решение.

Кроме этого уже более 2 лет продолжается рассмотрение люстрационного закона вопреки дозволенному 1 календарному месяцу.

Отсутствие утвержденного Регламента исключает старт рассмотрения конституционных жалоб от граждан.

В начале декабря стало известно, что четверо действующих судей КСУ обратились к и.о. председателя Кривенко с предостережением, что Конституционный суд может стать нарушителем Конституции и поставить под сомнение легитимность своей деятельности.

Темы: КС
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