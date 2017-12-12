Выборы главы Конституционного суда снова сорваны

Судьи Конституционного суда в очередной раз не смогли выбрать себе голову во время пленарного заседания 12 декабря.



Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте КС.



"Выборы председателя Конституционного суда Украины не состоялись (не были выдвинуты кандидатуры)", - говорится там.



Также отмечается, что на пленарном заседании во вторник судьи не утвердили и Регламент КС.



В то же время, по информации источника агентства "Укринформ" в КСУ, вопрос избрания председателя был включен в повестку дня в понедельник днем, 11 декабря.



"Еще в конце прошлой недели на сайте Конституционного суда не было никакой информации об избрании председателя. Вопрос включения выборов 12 декабря появилось на сайте только в понедельник в день. Очевидно, желание провести выборы председателя КС возникло спонтанно, поэтому нет ничего удивительного, что оно не реализовалось", - отметил собеседник.



В то же время источник агентства "Українські новини" отмечает, что следующую попытку суд осуществит через месяц.



Согласно законодательству, КС должен был избрать председателя суда до 18 мая 2017 года.



В мае суд не смог на выборах избрать председателя, поскольку претендентам не хватило большинства голосов.



2 ноября выборы главы КС также были сорваны.



В КСУ работает 14 полномочных судей. Для избрания председателя необходимо простое большинство, то есть за кандидата должны проголосовать не менее 8 судей.



Сейчас обязанности председателя КСУ выполняет старший судья по возрасту Кривенко Виктор Васильевич.

В течение 2017 года Конституционный суд принял только одно решение.

Кроме этого уже более 2 лет продолжается рассмотрение люстрационного закона вопреки дозволенному 1 календарному месяцу.

Отсутствие утвержденного Регламента исключает старт рассмотрения конституционных жалоб от граждан.

В начале декабря стало известно, что четверо действующих судей КСУ обратились к и.о. председателя Кривенко с предостережением, что Конституционный суд может стать нарушителем Конституции и поставить под сомнение легитимность своей деятельности.