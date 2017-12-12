Главные новости дня – за 60 секунд

Дела Дыминского, Саакашвили, Мельника, Шишацкого, Довгого и Альперина, законопроект для НАБУ, обмен заложниками, критерии благосостояния – новости, которые обсуждали 12 декабря.

О деле Дыминского. Полиция сообщила о подозрении президенту ФК "Карпаты", бизнесмену Петру Дыминскому в совершении смертельного ДПТ на Львовщине 18 августа 2017 года.

О делах Саакашвили и Мельника. Генеральная прокуратура готова пройти все инстанции для обжалования судебных решений по политику Михэилу Саакашвили и ректору Петру Мельнику, которые считает проявлением демократии.

О деле Довгого. ГПУ сообщила антикоррупционную прокуратуру письмом за подписью заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, что в деле Довгого "нет состава преступления". На этом письме есть и резолюция самого генпрокурора Юрия Луценко. Позже в ГПУ объяснили позицию по Довгому: подозрение нужно доработать.

О деле Шишацкого. Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего главы Донецкой ОГА Андрея Шишацкого, подозреваемого в деятельности так называемой "ДНР". Отмечается, что уголовное производство против Шишацкого закрыто из-за отсутствия состава преступления.

О деле контрабандиста Альперина. Бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в даче 800 тысяч долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро, вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен.

О Луценко и НАБУ. Нардеп Ирина Луценко намерена на этой неделе внести в парламент законопроект о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, чтобы снять противоречия в работе данного органа.

О Сытнике. Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение административного протокола на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за загруженности судьи.

Об обмене заложниками. Запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

О смене приоритетов. В 2015-2016 годах украинцы больше хотели справедливого суда над коррупционерами сейчас на первое место вышло собственное благосостояние.

О смерти военного во Львове. 10 декабря на одной из улиц Львова внезапно умер военнослужащий США, который прибыл в командировку на Яворивский учебный полигон. Пресс-служба Армии Нью-Йорка отметила, что он ушел из жизни в силу естественных причин, не связанных с его профессиональной деятельностью в Украине.