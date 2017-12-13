Госдеп: Стимулирование реформ в Украине является приоритетом для Тиллерсона

Украинское правительство сделало много, но должно выполнить все то, что пообещало - создать антикоррупционный суд и продолжать другие реформы, и правительство США об этом напоминает Киеву в прямых разговорах.

Об этом на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям сообщили чиновники Государственного департамента, отвечающие за сотрудничество с Украиной, передает Голос Америки.

Помощник государственного секретаря Весс Митчелл заявил, что это огромный приоритет для госсекретаря Тиллерсона, о чем он говорил неоднократно, отвечая на вопрос, поднимал ли Госдеп вопрос блокирования в Украине энергетической и антикоррупционной реформы, в частности, преследования НАБУ и Антикоррупционного комитета Верховной Рады.

"Мы даже не могли и мечтать о таком прогрессе, которого они достигли за такое короткое время. Госсекретарь Тиллерсон сделал это своим приоритетом - стимулировать украинцев держаться пути реформ ", - сказал он.

"Провести реформы не только в более легких отраслях, но внедрить более сложные структурные реформы. И это особенно касается создания антикоррупционного суда и проведения энергетической реформы, в частности в вопросе газовых тарифов. Оба эти шага критически важные для продолжения поступления помощи МВФ. Я неоднократно поднимал эти вопросы с господином Порошенко, с Гройсманом, министром Климкиным, господином Парубием и другими. Мы также координируем наше сотрудничество с МВФ, чтобы наши позиции были согласованы", - рассказал помощник государственного секретаря.

Как известно, ранее между НАБУ, ГПУ и СБУ разгорелся конфликт. Агент Бюро под прикрытием был задержан сотрудниками спецслужбы. Генпрокуратура подозревает его в провоцировании взятки. НАБУ обвинило ГПУ и СБУ в срыве секретной операции по выявлению коррупции в Госмиграционной службе.

При этом генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами".

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг. Также с заявлением по этому поводу выступило ФБР.

Действия ГПУ осудил и Государственный департамент США, назвав срыв спецоперации НАБУ "подрывом независимых антикоррупционных институтов".

6 декабря в Верховную Раду был внесен законопроект, который позволяет увольнении директора НАБУ без аудита, но через несколько часов он был снят с повестки дня.