Тиллерсон: США не могут принять вторжение РФ в Украину, санкции не отменят

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Среда, 13 декабря 2017, 02:39

США не приемлют военное вторжение России в Украину и не снимут санкции с Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на политическом форуме Атлантического совета в Вашингтоне.

"Президент США осознает важность рабочих отношений США и России, но мы не можем принять вторжение России в Украину, и наш приоритет - положить конец насилию на востоке Украины. В других областях мы ищем кооперацию в общих контртеррористических интересах", - сказал он.

Тиллерсон повторил, что санкции наложенные на Россию США и ЕС не будут отменены до восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, главы государств и правительств стран-членов ЕС в четверг примут политическое решение о продлении секторальных экономических санкций против России, введенных за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Темы: санкции Росcия США Донбасс Крым
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