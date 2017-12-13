Трамп подписал закон о запрете ПО Kaspersky Lab

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Среда, 13 декабря 2017, 03:57

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который запрещает использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США в связи с опасениями, что оно использовалось Россией для шпионажа.

Об этом сообщает Reuters.

Запрет на использование российского ПО Kaspersky Lab  является частью законодательства об оборонной политике. Закон применяется как к гражданским, так и к военным сетям.

"Дело против Kaspersky хорошо документировано и глубоко тревожит. Этот закон давно назрел", - сказала сенатор-демократ Жанна Шахин, которая инициировала в Конгрессе призывы удалить это ПО с правительственных компьютеров.

Она добавила, что программное обеспечение компании представляет собой "серьезный риск" для национальной безопасности США. 

Компания "Kaspersky Lab" неоднократно отрицала  связи с любым правительством.

При этом должностные лица США заявили, что шаг, хотя и приветствуется, будет недостаточным.

Старший сотрудник службы безопасности в министерстве национальной безопасности Кристофер Кребс, сообщил журналистам, что почти все государственные учреждения полностью удалили продукты российской компании из своих сетей в соответствии с сентябрьским указом.

Официальная реакция Kaspersky на запрет не содержала никакой информации, которая бы изменила мнение администрации, сказал Кребс.

Ранее "New York Times" сообщила, что сотрудники израильской разведки, следящие за российскими хакерами, обнаружили, что программное обеспечение " Kaspersky Lab " используется как своего рода поиск Google для обнаружения конфиденциальных данных, хранящихся в государственных учреждениях США и других стран.

Также сообщалось, что Россия похитила секретные документы Агентства национальной безопасности США, ненадлежащим образом хранившиеся на  домашнем компьютере одного из подрядчиков, на котором было установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky.

Темы: США Росcия шпионаж
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