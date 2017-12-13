США не верят в соглашения с Россией
Нынешняя администрация США скептически относится к инициативам России о заключении каких-либо новых соглашений, поскольку со стороны Москвы есть "целая история" систематических нарушений взятых на себя ранее обязательств.
Так прокомментировали в Госдепе информацию о том, что Белый дом отверг предложение РФ по соглашению о взаимном невмешательстве во внутренние дела стран, сообщает Укринформ.
"Смешно, когда некоторые представляет это так, что мы отвергли соглашение с Россией, и это произошло в плохом свете. Позвольте напомнить вам, что Россия не является честным игроком, когда речь идет о сделках", - заявила представительница Госдепартамента США Хезер Науерт во время брифинга .
При этом она привела несколько примеров в подтверждение, в частности, договор РСМД (о сокращении ракет средней и малой дальности - ред.), Минские договоренности, Договор о контроле над обычными вооружениями.
В случае с "Минском", Науерт отметила, что РФ продолжает поддерживать насилие на востоке Украины, напомнив также о сбитом самолете Малазийских авиалиний МН-17. Она также обратила внимание, что Россия до сих пор отрицает свое вмешательство в президентские выборы в США.
"Поэтому, Россия имеет целую историю (невыполнения соглашений - ред.)", - подчеркнула Науерт.
Она отметила, что в Вашингтоне остаются очень "скептическими", когда Россия предлагает любые соглашения с Соединенными Штатами.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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