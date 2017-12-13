Ким Чен Ын планирует разрабатывать еще больше ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал разрабатывать больше ядерного оружия, лично наградив ученых и чиновников, которые внесли свой вклад в разработку самой передовой межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяна Hwasong-15.

Об этом пишет Reuters.

Ракета Hwasong-15, которая была испытана 29 ноября, в значительной степени воспринимается аналитиками и правительственными чиновниками способной поразить все материковые части Соединенных Штатов.

Однако эксперты полагают, что у Северной Кореи по-прежнему есть технические недостатки, которые ей необходимо устранить, прежде чем полностью завершить свою задачу по разработке ядерной ракеты.

Ким Чен Ын заявил, что ученые и рабочие продолжат производство "новейшего оружия и оборудования" для "укрепления ядерной силы в качестве и количестве", - сообщило центральное информационное агентство КНДР.

Ким также заявил, что Северная Корея должна разрабатывать и производить больше разнообразного оружия.

Лидер КНДР лично наградил медалями ученых "которые наиболее преданно и в совершенстве выполнил план партии по созданию стратегических ядерных сил, успешно испытал МБР Hwasong-15 и таким образом продемонстрировал достоинство и мощь нашего могущественного государства во всем мир снова", - сообщило северокорейское агентство, не назвав их.

Им были вручены несколько медалей, в том числе орден Ким Ир Сена и орден Ким Чен Ира, высшие ордена КНДР.

В дополнение к медалям ученым и официальным лицам были подарены часы с выгравированными именами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, деда и отца северокорейского лидера.

Ким Чен Ын также назвал большой исторической победой разработку атомной бомбы, водородной бомбы и МБР Hwasong-15.

КНДР ранее заявляла, что ей удалось разработать атомные и водородные бомбы, проведя шесть ядерных испытаний с 2006 года, причем последние в сентябре этого года, хотя ни одна внешняя организация не смогла подтвердить эти объявления.

Как сообщалось, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи без предварительных условий.

Как известно, в конце ноября Северная Корея заявила о об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15. Она поднялась на высоту почти 4500 км и пролетела 960 км, упав в исключительной экономической зоне Японии.

КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.