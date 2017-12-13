Сутки в АТО: 24 обстрела, в том числе из тяжелой артиллерии и танков

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Среда, 13 декабря 2017, 07:26

За прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. Вследствие обстрелов противника ни один украинский защитник не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения, в частности минометы, танки и тяжелую артиллерию.

На Луганском направлении в вечернее время боевики обстреляли из артиллерии калибра 152-мм подступы к Врубовке. А из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Новоалександровки и Попасной.

На Донецком направлении днем ​​противник выпустил полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм по оборонным укреплениям ВСУ между Водяным и Талаковкой.

В вечернее время вражеские обстрелы из вооружения, которое давно должно быть отведенными от линии соприкосновения продолжились.

В частности, захватчики вели огонь из 120-мм минометов по защитникам Павлополя, Водяного и Опытного. Вблизи Авдеевки противник применил минометы 82-го калибра, а в районе шахты Бутовка стрелял танк.

Кроме того, неподалеку Каменки и Новотроицкого оккупанты нарушали перемирие из гранатометов и стрелкового оружия.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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