Трамп заявил о победе над ИГИЛ

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Среда, 13 декабря 2017, 07:51

Президент Дональд Трамп заявил, что США выиграли борьбу с ИГИЛ в Сирии и Ираке и преследуют экстремистов по мере их появления в других местах.

Об этом он заявил во время церемонии утверждения оборонного бюджета США, пишет Bloomberg.

"Мы выиграли в Сирии, мы выиграли в Ираке, но они распространились на другие районы, и мы настигаем их так же быстро, как они распространяются", - сказал Трамп.

При этом о триумфе в конфликтах на Ближнем Востоке заявил и президент России Владимир Путин, который  неожиданно остановился на авиабазе в Сирии, чтобы заявить о "победе" в двухлетней военной кампании своей страны.

Путин отметил сохранение режима президента  Башара аль-Асада, несмотря на то, что США требуют его отставки.

Российская поддержка Асада против повстанческих группировок помогла обратить вспять ход гражданской войны, в результате которой погибло более 400 000 человек, и миллионы стали беженцами.

В то время как американские военные заявляют, что американские войска должны оставаться в Сирии для защиты от возрождения там ИГИЛ, Сирия и Россия считают, что им пора уходить.

Темы: США терроризм Росcия Сирия
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