Один из адвокатов не будет больше защищать Януковича

Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение по сути дела экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают "Українські Новини".

Отмечается, что перед началом рассмотрения дела суд удовлетворил ходатайство государственного адвоката Януковича Игоря Ляшенко о прекращении его участия в процессе, после чего тот покинул зал заседания.

Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева заслушал министра МВС Арсена Авакова и экс-премьера Арсения Яценюка по делу о государственной измене, возбужденном против экс-президента Виктора Януковича.

Также сообщалось, что суд решил допросить по делу о госизмене Виктора Януковича - президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Как известно, среди прочих дел, Януковича подозревают по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

29 июня Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства по Януковичу.

5 июля Янукович заявил, что не желает участвовать в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. 6 июля защита Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из этого процесса.

Лингвистическая экспертиза не установила в публичных выступлениях экс-президента Виктора Януковича призывы к изменению конституционного строя в Украине.