Миссия ОБСЕ подтвердила, что боевики заблокировали Моспино

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Среда, 13 декабря 2017, 11:39

Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не впустили в подконтрольный боевикам город Моспино, расположенный неподалеку от Донецка.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 11 декабря.

Миссия уточняла сообщения СМИ о том, что вооруженные формирования заблокировали доступ к подконтрольному "ДНР" г. Моспино (24 км юго-восточнее Донецка).

"На южном въезде в Моспино, на пересечении улиц Заоева и Бирюзовой, наблюдатели видели 2 вооруженных мужчин, которые охраняли въезд в город; у одного из них на лицо была надета балаклава, а в области грудной клетки была нашивка в форме красного креста. Один из мужчин подошел к патрулю СММ и сказал, чтобы наблюдатели разворачивались", – говорится в отчете.

На вопрос, почему, этот человек отказался отвечать.

"На юго-восточной окраине города наблюдатели видели 3 человек в одежде военного типа у заграждения на дороге. Один из этих мужчин подошел к членам патруля Миссии и сказал, чтобы они разворачивались, не дав никаких объяснений", – добавляет СММ ОБСЕ.

В подконтрольном с. Бирюки (28 км юго-восточнее Донецка), вблизи Моспино, 2 женщины в возрасте 30-39 лет сообщили команде наблюдателей, что они жительницы Моспино, – и когда они выходили из Моспино 11 декабря примерно в 5 утра, их остановили "военные".

"По словам женщин, "военные" проверили их документы, удостоверяющие личность, (и) проводят осмотр домов в городе. Женщины выразили обеспокоенность, что им не удастся вернуться в город, добавили, что детей отправили домой из школы в Моспино, поскольку большинство учителей не пришли", – информирует миссия.

"Также в Бирюках группа из 4 мужчин в возрасте 20-29 лет сообщила членам патруля миссии, что все дороги, ведущие в Моспино, были перекрыты и никому не разрешается въезжать в город и выезжать из него", – добавляет СММ.

"По их словам, проезд общественного транспорта через город запрещен, а "военные" проверяют документы, удостоверяющие личность, а также транспортные средства. Они добавили, что слышали о том, что въезд и выезд были закрыты, начиная с 4:00 11 декабря, и в будут закрыты до 04:00 12 декабря", – сообщает миссия.

 

Накануне в медиа сообщалось, что Моспино заблокировано боевиками, по домам ходят вооруженные люди. Некоторым как повод называли перепись населения, некоторым – поиск оружия. Проверяли телефоны, проводили обыски.

В СМИ и соцсетях предполагали "зачистки" в городе или облаву на "украинских диверсантов".

Темы: Донбасс Донецкая область "ДНР" ОБСЕ
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