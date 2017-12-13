Гройсман заявил, что заставит всех жить по его "жизненному принципу"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что всегда выполняет все свои обещания, потому что это его жизненный принцип, и заставит других делать так же.

Об этом он сказал на заседании правительства 13 декабря.

"Для меня очень важно не только давать обещания, но и выполнять то, что я пообещал.

Я не могу позволить себе такой роскоши, чтобы что-то пообещать, а потом об этом забыть. К сожалению, во многих случаях для нашей политики украинской пообещать и забыть – это норма жизни", - сказал Гройсман.

Он пообещал сломать это.

"Я хочу разрушить эту норму жизни и заставить абсолютно всех, в том числе и своим примером, ответственно относиться к тем обещаниям, которые мы даем обществу. Сказал – должен сделать. Обещание должно быть выполнено – это мой жизненный принцип. И изменять своим принципам я не собираюсь", - добавил премьер.

По его словам, ему надоело, когда люди что-то обещают и не делают.

"Мне нельзя мешать, мне можно создавать препятствия, создавать ограничения, чтобы затягивать время, но меня нельзя остановить, я хотел бы, чтобы это все поняли", - сказал Гройсман.

К выполненным своим обещаниям он отнес утверждение бюджета на следующий год, перерасчет пенсий, завершение строительства 1-й очереди "ОХМАТДЕТА".

Гройсман также пообещал, что "жизнь в 2018 году для рядовых граждан будет лучше, чем в 2017 году".