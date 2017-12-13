Кремль снова повторил мантру, что "тема Крыма закрыта"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что тема Крыма "не подлежит обсуждению".

Об этом он сказал в среду журналистам, передает российское издание РИА "Новости".



Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США хотят вернуться к вопросу аннексированного Россией Крыма.

"Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению", – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Тиллерсона.

В ноябре 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров убеждал мир, что с Крымом "тема закрыта".

В 2016 году президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме также заявлял, что вопрос с Крымом в составе России закрыт.

Президент Украины Петр Порошенко ответил Путину, что это заявляние – его бред.

"Хотя он действительно закрыт. И в 1954-м и в 1991-м году. Крым есть, был и будет украинским и никакого другого разговора не будет", – отметил глава государства.