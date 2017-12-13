Зайцева согласна и дальше оставаться под стражей

Защита Елены Зайцевой, которую обвиняют в совершении смертельной аварии в Харькове, не возражает против дальнейшего содержания ее под стражей.



Адвокат Юлия Козырь заявила, что Зайцева не была "под кайфом" во время ДТП.



Она заверила, что Зайцева не намерена препятствовать следствию или затягивать производство, а осуществляет все необходимые действия, о которых следователи ее просит.



Также подозреваемая не намерена давать интервью, сказала адвокат.



Защитница сказала, что, несмотря на плохое состояние здоровья Елены, необходимость обследования после аварии и искреннее раскаяние, "учитывая общественный резонанс и чувства пострадавших", защита вместе с Зайцевой решила не возражать против продления меры пресечения в виде содержания под стражей.



Дополняется ...