На Донбассе обстреляли мэра города Белозерское
Полицейские устанавливают обстоятельства нападения на мэра города Белозерское Донецкой области.
Об этом сообщает 13 декабря Покровский отдел полиции Донецкой области.
Предварительно установлено, что у здания горсовета 61-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в ноги мэру города.
Полицейские задержали правонарушителя, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям нападавшего будет дана правовая квалификация", - резюмируют правоохранители.
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