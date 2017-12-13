На Донбассе обстреляли мэра города Белозерское

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Среда, 13 декабря 2017, 14:12

Полицейские устанавливают обстоятельства нападения на мэра города Белозерское Донецкой области.

Об этом сообщает 13 декабря Покровский отдел полиции Донецкой области.

Предварительно установлено, что у здания горсовета 61-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в ноги мэру города.

Полицейские задержали правонарушителя, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5.

 

"Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям нападавшего будет дана правовая квалификация", - резюмируют правоохранители.

 

Темы: Донецкая область полиция криминал
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