ГПУ прокомментировала слухи об увольнении Луценко

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Среда, 13 декабря 2017, 14:34

В Генеральной прокуратуре говорят, что слухи об увольнении ее главы Юрия Луценко, которые распространяются в СМИ, не соответствуют действительности.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"В последнее время в некоторых средствах массовой информации начали шириться слухи о возможный изменениях в ближайшее время в руководстве Генеральной прокуратуры. Сообщаем, что это – не соответствует действительности", - написал он.

По словам пресс-секретаря, все представители ведомства "продолжают работать в обычном режиме".

Ранее некоторые интернет-ресурсы распространили информацию со ссылкой "на источники", что между президентом Петром Порошенко и Луценко состоялся телефонный разговор, во время которого генпрокурор сообщил о решении уйти с должности, однако по просьбе президента глава ГПУ до конца текущего года останется на своем посту.

Темы: Луценко увольнение Генпрокуратура
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