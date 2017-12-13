Автомайдановцы получили повестки из Нацполиции

Двое участников Автомайдана получили повестки с приглашением явиться в Главное следственное управление Национальной полиции для участия в следственных действиях.

Об этом сообщается на странице Автомайдана в Facebook.

Нацполиция вызывает Сергея Хаджинова и Олега Пушака. Их призывают явиться 15 декабря "для участия в следственных действиях в уголовном производстве". Однако в документе не указано, в качестве кого приглашают участников Автомайдана.

В реестре судебных решений есть единственная решение по указанному производству, в нем говорится, что следователями полиции "проводится досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по №12017100060003372 от 13.07.2017, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст .346 УК Украины".

В ч. 2 ст.346 УК Украины говорится о "умышленном причинении государственным или общественным деятелям средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесении побоев или совершении иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью".

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

В Автомайдане считают, что эти повестки связанные с их акцией "Одеяло для генпрокурора" у дома Юрия Луценко с требованием его отставки.

"Кажется, генпрокурору данная акция не очень понравилась и теперь он пытается любыми методами нам отомстить. То есть методы борьбы сегодняшней власти с "козлами", которые мешают ей жить по-новому, ничем не отличаются от методов ее папередникив с преступной власти, просто один в один", - утверждают в Автомайдане.

В то же время в комментарии УП директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко заявил, что нет связи между акцией Автомайдана и повестками его участникам.

"Мне неизвестно что это за производство, вызывают конкретных физических лиц. Мы не можем разглашать их из-за запрета закона. По сведениям судебного реестра, я не вижу никакой связи с Автомайданом вообще. Сам факт такого вызова гражданина давлением не считаю. Каждый законопослушный гражданин должен выполнять процессуальные требования следствия", - отметил Шевченко.

Как известно, 9 декабря в день противодействия коррупции участники "Автомайдана" и общественные активисты отправились к дому генпрокурораЮрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", требуя прекратить давление на НАБУ и уйти в отставку из-за того, что Луценко раскрыл данные агентов НАБУ. Клетчатое одеяло Луценко привезли как "символ коррумпированности".